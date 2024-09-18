«Летающая» электрическая лодка на подводных крыльях установила рекорд

Электрическое судно на подводных крыльях установило рекорд: за сутки преодолело расстояние в 777 километров между Стокгольмом..
Дата загрузки: 2024-09-18
Судно на подводных крыльях C-8 разработала шведская компания Candela. Оно установило новый мировой рекорд по самому большому расстоянию, пройденному электролодкой за день. Предыдущий рекорд составлял 146 километров за 20 часов.[Густав Хассельскуг, основатель Candela]:
«Мы проделали весь путь от Стокгольма до Аландских островов, которые являются частью Финляндии. Мы хотели доказать, что электричества на лодке хватит на всё это расстояние. В прошлом те немногие электрические лодки и паромы, которые мы видели, как правило, ходили на очень короткие расстояния. А с помощью технологии подводных крыльев и очень лёгкой конструкции мы можем значительно увеличить дальность».
Средняя скорость во время 24-часового путешествия составила 30 километров в час, включая перерывы на зарядку.
Благодаря инновационной технологии, C-8 поднимается над водой на крыльях, что снижает потребление энергии на 80% по сравнению с обычными электрическими лодками.
Генеральный директор и основатель Candela Густав Хассельскуг, который управлял лодкой во время установления рекорда, говорит, что дополнительное преимущество его разработки – экономичность.[Густав Хассельскуг, основатель Candela]:
«Ещё один очень интересный аспект этой поездки: с нами был фотограф, и у него была лодка с двигателем внутреннего сгорания. Общий счёт за бензин для него составил 7000 шведских крон, а на электричество мы потратили около 250 крон за эту поездку».
Позже осенью пассажирское судно Candela, 30-местный Candela P-12 Shuttle, начнет курсировать по водным путям Стокгольма.
Короткая ссылка на эту страницу: