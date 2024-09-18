«Летающая» электрическая лодка на подводных крыльях установила рекорд

Электрическое судно на подводных крыльях установило рекорд: за сутки преодолело расстояние в 777 километров между Стокгольмом..

Электрическое судно на подводных крыльях установило рекорд: за сутки преодолело расстояние в 777 километров между Стокгольмом и балтийским архипелагом Аландские острова.

Судно на подводных крыльях C-8 разработала шведская компания Candela. Оно установило новый мировой рекорд по самому большому расстоянию, пройденному электролодкой за день. Предыдущий рекорд составлял 146 километров за 20 часов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Густав Хассельскуг, основатель Candela]:«Мы проделали весь путь от Стокгольма до Аландских островов, которые являются частью Финляндии. Мы хотели доказать, что электричества на лодке хватит на всё это расстояние. В прошлом те немногие электрические лодки и паромы, которые мы видели, как правило, ходили на очень короткие расстояния. А с помощью технологии подводных крыльев и очень лёгкой конструкции мы можем значительно увеличить дальность».

Средняя скорость во время 24-часового путешествия составила 30 километров в час, включая перерывы на зарядку.

Благодаря инновационной технологии, C-8 поднимается над водой на крыльях, что снижает потребление энергии на 80% по сравнению с обычными электрическими лодками.

Генеральный директор и основатель Candela Густав Хассельскуг, который управлял лодкой во время установления рекорда, говорит, что дополнительное преимущество его разработки – экономичность.

[Густав Хассельскуг, основатель Candela]:«Ещё один очень интересный аспект этой поездки: с нами был фотограф, и у него была лодка с двигателем внутреннего сгорания. Общий счёт за бензин для него составил 7000 шведских крон, а на электричество мы потратили около 250 крон за эту поездку».

Позже осенью пассажирское судно Candela, 30-местный Candela P-12 Shuttle, начнет курсировать по водным путям Стокгольма.

Короткая ссылка на эту страницу: