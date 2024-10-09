Робота-строителя с ударной 3D-печатью разработали швейцарские инженеры в Цюрихе. По их мнению, новая технология поможет всей..

Робота с ударной 3D-печатью разработали для строительства домов в Швейцарии

Робота-строителя с ударной 3D-печатью разработали швейцарские инженеры в Цюрихе. По их мнению, новая технология поможет всей строительной отрасли. Они демонстрируют, как вырастает стена.

Робот бросает густые куски раствора, и они летят вниз со скоростью 10 метров в секунду и словно впечатываются в нижний слой. При этом не нужна опалубка или другая форма.

Отличие от традиционной 3D-печати в том, что не надо ждать, пока застынет один слой, прежде чем наносить следующий.

[Лорен Васе, инженер и архитектор]:

«При обычной 3D-печати очень узкое окно возможностей. В конце процесса материал уже застывший. Он получается волнистым, и это уже не исправить. В то же время с нашим материалом можно продолжать работать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Инженеры используют для строительства смесь грунта и отходов со стройплощадки. Цемент не добавляют.

[Лорен Васе, инженер и архитектор]:

«Когда начинается стройка, первым делом выкапывают котлован. Поэтому мы хотим извлечь выгоду, используя натуральные материалы и превращая их в строительные».

Разработчики говорят, что использование грунтовой смеси удешевит строительство. А робот с ударной 3D-печатью позволит возводить дома в местностях со сложным ландшафтом. К тому же он работает с большей скоростью, чем обычный строительный 3D-принтер.

Инженеры пока экспериментируют, но надеются, что вскоре смогут продавать свою технологию.

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