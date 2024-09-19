Сад кактусов в Марокко за 60 лет разросся на 70 000 кв. м

Этот сад кактусов – один из крупнейших в Африке. Находится в десяти километрах от Марракеша в..
Дата загрузки: 2024-09-19
[Магдалена Тиман, управляющая садом]:
«Ганс Тиман был ландшафтным дизайнером и специализировался на кактусах. До приезда в Марракеш в 60-х годах выращивал их в Германии. Он выбрал Марракеш из-за климата. В то время погода здесь была идеальной для выращивания кактусов».
Сначала Тиман привёз несколько видов кактусов из Германии. Потом стал покупать растения в разных уголках мира, но в основном в странах Латинской Америки. Сейчас коллекция включает 150 видов. А сад занимает территорию в 70 000 квадратных метров.
[Магдалена Тиман, управляющая садом]:
«Кактусы – это не просто украшение сада. У них есть плоды. Их можно по-разному использовать. Например, в косметических средствах. Можно употреблять в пищу».
Самому старому кактусу здесь 86 лет. Его высота – девять метров.
А этот грузовик – тоже достопримечательность питомника.
[Магдалена Тиман, управляющая садом]:
«Эта машина принадлежала моему отцу, Гансу Тиману. Это его первая машина, на которой он приехал в Марокко. С этой машиной он открыл для себя Марракеш, Марокко и Африку».
Растения в питомнике не подкармливают химическими удобрениями. Воду на полив тратят экономно. Кактусы продают в Марокко, а также экспортируют в Европу. Кроме того, сад постоянно посещают туристы.
Ганс Тиман умер в 2001 году. Теперь садом управляют его жена и две дочери.
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