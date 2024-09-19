Отец и сын из Болгарии на вёслах переплыли Северный Ледовитый океан

Отец и сын из Болгарии первыми в мире переплыли на вёслах Северный Ледовитый океан. На путешествие..

Отец и сын из Болгарии первыми в мире переплыли на вёслах Северный Ледовитый океан. На путешествие ушло 33 дня. Сначала Стефан Иванов плыл по океану с гребцом из США. Потом американец вернулся в свою страну, а к Стефану присоединился сын Максим.

Экспедиция стартовала от норвежского города Хёугесунн, а завершилась у архипелага Шпицберген. Грести приходилось день и ночь – на лодке нет мотора.

[Стефан Иванов, участник экспедиции]:

«Мы все ещё в восторге от того, что смогли добраться до противоположного берега. Это была тяжёлая борьба с Северным Ледовитым океаном. Мы не очень-то ладили. Он посылал нам боковые ветры и встречные течения, бросая нас из стороны в сторону».

Экипаж несколько раз попадал в шторм. Волны достигали пятиметровой высоты, а скорость ветра превышала 55, а то и 70 километров в час. Впрочем, качка никогда не прекращалась.

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[Стефан Иванов, участник экспедиции]:

«Такое ощущение, что несколько недель болтался в стиральной машине».

В этой экспедиции отец и сын провели вместе 19 дней. Стефан очень доволен.

[Стефан Иванов, участник экспедиции]:

«Можно поговорить на любые темы. Этого я никогда не смог бы сделать на суше. Знаете, молодёжь занята общением с друзьями, учёбой, компьютерными играми и прочим. И хорошо провести время вместе можно только, когда нет Интернета и находишься на природе».

Это не первое совместное путешествие Стефана и Максима. В 2020-м они переплыли на вёслах Атлантику.

[Максим Иванов, участник экспедиции]:

«Нам пришлось учиться грести. Мы готовились полтора года и приобретали все необходимые навыки, которые помогли нам пересечь Атлантический океан в 2020 году во время сезона ураганов. Мы первыми переплыли его в сезон ураганов. Мне было 16 лет».

Стефан и Максим сами построили свою лодку. В процессе консультировались у лучших специалистов.

Путешествие через Северный Ледовитый океан мужчины совершили не только потому, что им нравятся такие экспедиции. Они хотели привлечь внимание к петиции, которая призывает создать новые морские охраняемые районы площадью более четырёх миллионов квадратных километров в Южном океане.

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