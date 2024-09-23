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Взрывы на шахте в Иране: более 50 погибших

Взрывы на шахте в Иране: более 50 погибших

Мощный взрыв прогремел на угольной шахте на востоке Ирана. Сообщается, по меньшей мере, о 51 погибшем...

Дата загрузки: 2024-09-23

Взрывы на шахте в Иране: более 50 погибших

Мощный взрыв прогремел на угольной шахте на востоке Ирана. Сообщается, по меньшей мере, о 51 погибшем. Ещё около 20 человек пострадали, их доставили в больницу. Такие данные приводят иранские государственные СМИ.

[выживший]:
«Мы были в цеху и вдруг увидели дым. И больше не могли дышать. Я выбежал из цеха и убежал, но некоторые из друзей не смогли убежать».

Инцидент произошёл в городе Тебес в провинции Южный Хорасан. Взрыв прогремел около 9 вечера. На тот момент в шахте находилось 69 человек.

[Мохамадали Ахонди, глава антикризисного управления]:
«Авария произошла не из-за пожара, а из-за взрыва метана».

[Мохамад Джафар Абдуллахи, глава судебной системы Южного Хорасана]:
«Мы расследуем причину инцидента, выявим виновных, а также выясним, были ли приняты меры безопасности для шахтёров».

По данным властей, метан взорвался в блоках B и C. Рудником управляет частная компания Madanjoo.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и пообещал принять последующие меры.
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