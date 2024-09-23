Марафон мариачи провели в сердце Мехико

Искусно вышитые наряды и широкополые шляпы сомбреро. В самом сердце мексиканской столицы чествуют культуру мариачи. Здесь..

Искусно вышитые наряды и широкополые шляпы сомбреро. В самом сердце мексиканской столицы чествуют культуру мариачи. Здесь проходит фольклорный марафон.

[жительница Мехико]:

«Для меня мариачи олицетворяет музыку мексиканского сердца, радость и праздники».

Мероприятие проходит на площади Конституции в Мехико, рядом с президентским дворцом.

Мариачи традиционно играют на гитарах, гитарронах, скрипках, трубе и порой даже на арфах. Получается самобытная мексиканская музыка. В каждом регионе Мексики есть свой стиль. Порой в одном и том же оркестре мариачи члены одной семьи играют на протяжении нескольких поколений более ста лет.

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Сегодня на сцене выступают более 20 коллективов.

[жительница Мехико]:

«Мы пришли насладиться шоу на площади Сокало, потому что считаем мариачи прекрасной мексиканской традицией, которую нужно чтить». [жительница Мехико]:

«Когда я слушаю музыку мариачи, сердце трепещет, и я горжусь тем, что я мексиканка».

Считается, что название мариачи пошло от французских солдат. Прибыв в Мексику в XIX веке, они прозвали местных музыкантов «марьяж», поскольку в то время те выступали, в основном, на свадьбах.

В 2011 году ЮНЕСКО внесло жанр мариачи в свой список нематериального культурного наследия человечества.

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