fb pixel
Телеканал NTD

Марафон мариачи провели в сердце Мехико

Марафон мариачи провели в сердце Мехико

Искусно вышитые наряды и широкополые шляпы сомбреро. В самом сердце мексиканской столицы чествуют культуру мариачи. Здесь..

Дата загрузки: 2024-09-24

Марафон мариачи провели в сердце Мехико

Искусно вышитые наряды и широкополые шляпы сомбреро. В самом сердце мексиканской столицы чествуют культуру мариачи. Здесь проходит фольклорный марафон.

[жительница Мехико]:
«Для меня мариачи олицетворяет музыку мексиканского сердца, радость и праздники».

Мероприятие проходит на площади Конституции в Мехико, рядом с президентским дворцом.

Мариачи традиционно играют на гитарах, гитарронах, скрипках, трубе и порой даже на арфах. Получается самобытная мексиканская музыка. В каждом регионе Мексики есть свой стиль. Порой в одном и том же оркестре мариачи члены одной семьи играют на протяжении нескольких поколений более ста лет.

Сегодня на сцене выступают более 20 коллективов.

[жительница Мехико]:
«Мы пришли насладиться шоу на площади Сокало, потому что считаем мариачи прекрасной мексиканской традицией, которую нужно чтить».

[жительница Мехико]:
«Когда я слушаю музыку мариачи, сердце трепещет, и я горжусь тем, что я мексиканка».

Считается, что название мариачи пошло от французских солдат. Прибыв в Мексику в XIX веке, они прозвали местных музыкантов «марьяж», поскольку в то время те выступали, в основном, на свадьбах.

В 2011 году ЮНЕСКО внесло жанр мариачи в свой список нематериального культурного наследия человечества.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...