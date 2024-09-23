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Андский медведь впервые за шесть лет родился в частном заповеднике в Перу

Андский медведь впервые за шесть лет родился в частном заповеднике в Перу

Впервые за шесть лет в заповеднике «Чапарри» в перуанского регионе Ламбаеке родился андский медвежонок. Ему уже..

Дата загрузки: 2024-09-24

Андский медведь впервые за шесть лет родился в частном заповеднике в Перу

Впервые за шесть лет в заповеднике «Чапарри» в перуанского регионе Ламбаеке родился андский медвежонок. Ему уже около двух месяцев, но смотрители нашли его недавно.

Перед этим беременная медведица по кличке Лола ушла из мест, где её обычно видели. Специалисты считают, что она искала безопасное место для родов.

[Хавьер Руис, сотрудник заповедника]:
«Рождение андского медвежонка очень важно. Это говорит о том, что наша программа спасения и сохранения медведей успешна. Андские медведи находятся под угрозой исчезновения и относятся к уязвимым видам».

Андские, или очковые медведи – единственный вид медвежьих в Южной Америке. В дикой природе их осталось немного. В частном заповеднике «Чапарри» обитает всего несколько десятков.

Кстати, это самые растительноядные медведи в семействе после больших панд. Они в основном питаются ветками деревьев, корнями и плодами, могут разорять фермерские поля кукурузы. Не брезгуют андские медведи и падалью, но также иногда нападают на оленей, викуний, тапиров и других животных.
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