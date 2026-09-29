Музей в Колумбии продаёт свои обломки

Необычную распродажу устроили на Международной художественной ярмарке в Боготе. Здесь покупателям предлагают не картины и скульптуры,..

Необычную распродажу устроили на Международной художественной ярмарке в Боготе. Здесь покупателям предлагают не картины и скульптуры, а обломки разрушенного землетрясением музея.

[Роса Анхель, художница]:

«Мы собрали фрагменты разрушенного музея и с любовью и заботой превратили их в объекты, которые служат своего рода хранителями памяти. У нас тысяча таких кусочков».

Музей искусства Перейры сильно пострадал во время землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в Колумбии 10 августа. В здании находился только один сотрудник, и он успел спастись. Но сам музей теперь нуждается в полной реконструкции: разрушены выставочные залы и крыша театра, а стены по всему зданию получили серьёзные повреждения.

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На восстановление нужно примерно 900 000 долларов. Завершить его планируют за два года. Распродажа фрагментов музея поможет собрать часть необходимых средств. Один кусочек здания стоит примерно 60 долларов.

Музей искусства Перейры был основан в 1974 году. В нынешнее здание он переехал в 96-м, а в 99-м пережил землетрясение. В этот раз ему повезло меньше. Строили музей примерно десять лет, а разрушился он за полторы минуты.

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