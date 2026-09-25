Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе пытаются восстановить популяцию белых морских ушек. Моллюсков разводят в лаборатории, а..

В Калифорнии возвращают в океан почти исчезнувшие белые морские ушки

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе пытаются восстановить популяцию белых морских ушек. Моллюсков разводят в лаборатории, а затем выпускают в воды Южной Калифорнии.

Когда-то белые морские ушки обитали на участке побережья от Санта-Барбары до северной части Нижней Калифорнии. Из-за промысла их численность резко сократилась. В 1997 году Калифорния запретила ловлю этого вида. Позже его внесли в федеральный список исчезающих.

[Алисса Фредерик, директор программы по разведению]:

«Белые морские ушки считались самым вкусным видом, и всего за десять лет промысла, когда мы добрались до глубин, где они обитали, мы съели более 99% из них».

В лаборатории в Бодега-Бей учёные ежегодно получают потомство от взрослых особей. Молодых моллюсков выращивают в контролируемых условиях.

Примерно через год молодняк переводят в другие исследовательские центры. Там он вырастает до размеров примерно в 2,5 сантиметра.

Перед выпуском их проверяют специалисты. Затем на раковины наносят небольшие метки.

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После этого моллюсков доставляют к местам выпуска в Южной Калифорнии. Точных координат не раскрывают, чтобы защитить их от браконьеров.

[Алисса Фредерик, директор программы по разведению]:

«Мы выпустили уже более 26 тысяч моллюсков, выращенных в рамках программы. Чтобы вы понимали масштаб: когда начались выпуски, в дикой природе, по оценкам, их оставалось всего около двух тысяч. С тех пор выпустили значительно больше, и каждый год выпускают ещё тысячи».

Белые морские ушки нужны и для здоровья ламинарий. Они питаются этими водорослями и конкурируют за пространство с морскими ежами.

Теперь учёные хотят, чтобы выпущенные моллюски не просто выживали, а начали самостоятельно размножаться. Только тогда в океане сможет сформироваться устойчивая популяция.

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