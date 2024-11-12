Более 1000 мариачи собрались на площади Сокало в Мехико, чтобы побить мировой рекорд. Они исполнили несколько..

Более 1000 мариачи спели в Мехико и побили мировой рекорд

Более 1000 мариачи собрались на площади Сокало в Мехико, чтобы побить мировой рекорд. Они исполнили несколько песен, включая знаменитую композицию «Сьелито линдо». Достижение зафиксировали представители Книги Гиннесса.

Предыдущий рекорд установил другой мексиканский город – Гвадалахара. Там в 2013 году одновременно исполнили песни 700 мариачи.

Грандиозный концерт в Мехико стал заключительным мероприятием Международного конгресса мариачи, который прошёл в городе впервые.

[Даниэла Ортис де ла Крус, участница концерта]:

«Мы очень рады, горды и счастливы быть здесь, а также рады своему достижению». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Когда у меня появилась возможность поехать за границу, я увидела, что мексиканская музыка пользуется успехом везде – и в Европе, и в США. Поэтому мы должны проводить такие мероприятия. И то, что сегодня присутствуют представители Книги Гиннесса, очень важно».

Мариачи – это смесь народной музыки Андалусии, музыки других народов Средиземноморья и песен индейцев. Этот музыкальный жанр зародился в XVIII веке в мексиканском штате Халиско. Мариачи выступают на свадьбах, днях рождения и других праздниках.

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