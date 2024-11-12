Более 1000 мариачи спели в Мехико и побили мировой рекорд

Более 1000 мариачи собрались на площади Сокало в Мехико, чтобы побить мировой рекорд. Они исполнили несколько..
Дата загрузки: 2024-11-12
Более 1000 мариачи собрались на площади Сокало в Мехико, чтобы побить мировой рекорд. Они исполнили несколько песен, включая знаменитую композицию «Сьелито линдо». Достижение зафиксировали представители Книги Гиннесса.
Предыдущий рекорд установил другой мексиканский город – Гвадалахара. Там в 2013 году одновременно исполнили песни 700 мариачи.
Грандиозный концерт в Мехико стал заключительным мероприятием Международного конгресса мариачи, который прошёл в городе впервые.
[Даниэла Ортис де ла Крус, участница концерта]:
«Мы очень рады, горды и счастливы быть здесь, а также рады своему достижению».
[Вики Эскобар, участница концерта]:
«Когда у меня появилась возможность поехать за границу, я увидела, что мексиканская музыка пользуется успехом везде – и в Европе, и в США. Поэтому мы должны проводить такие мероприятия. И то, что сегодня присутствуют представители Книги Гиннесса, очень важно».
Мариачи – это смесь народной музыки Андалусии, музыки других народов Средиземноморья и песен индейцев. Этот музыкальный жанр зародился в XVIII веке в мексиканском штате Халиско. Мариачи выступают на свадьбах, днях рождения и других праздниках.
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