В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Андрея Бабиша. Акцию организовало гражданское движение «Миллион..

В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Андрея Бабиша

В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Андрея Бабиша. Акцию организовало гражданское движение «Миллион мгновений для демократии».

Участники призвали не допустить усиления позиций правящей коалиции на предстоящих выборах в Сенат. Они считают верхнюю палату парламента важным противовесом правительству.

Протестующие также критикуют внешнеполитический курс кабинета. Они опасаются сближения Чехии с Венгрией и Словакией и ослабления связей с Евросоюзом.

[протестующий]:

«Ситуация не только в нашей стране, но и во всей Европе вызывает серьёзную тревогу. Начинают проявляться антиевропейские настроения, зачастую основанные на неверной информации: я понимаю, что у людей есть проблемы, но они ищут решение там, где его точно не найти. Я считаю, что Чехия должна быть полноценной частью Европейского союза, и нам следует стремиться к созданию единой и сильной Европы».

Ранее движение критиковало планы изменить систему финансирования общественных телеканала и радио, а также действия правительства в отношении президента и Конституционного суда.

[протестующая]:

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«Я не хочу, чтобы Чехия следовала примеру Словакии и Венгрии. Не хочу, чтобы мы склонялись в сторону Востока, и не хочу поддерживать популистов и олигархов, которые стремятся прибрать нашу страну к рукам и присвоить всё себе».

Правительство Бабиша выступает против некоторых климатических правил Евросоюза, в том числе системы ETS 2, которая предусматривает торговлю квотами на выбросы от автомобильного топлива и отопления зданий.

Бабиш при этом не выступает за выход Чехии из Евросоюза. Его правительство участвует в переговорах о следующем бюджете ЕС и добивается сохранения европейского финансирования для страны.

Митинг прошёл в День чешской государственности, незадолго до выборов в Сенат и муниципалитеты. Голосование состоится 9 и 10 октября.

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