Отели Дубая планируют вернуть прежний объём туристов в течение года

Туристический рынок Дубая может вернуться к довоенному уровню в течение ближайших 12 месяцев. Такой прогноз дал..

Туристический рынок Дубая может вернуться к довоенному уровню в течение ближайших 12 месяцев. Такой прогноз дал основатель и председатель компании Emaar Мохамед Алаббар.

Emaar – один из крупнейших девелоперов Дубая. Компания построила, в частности, Бурдж-Халифу и Dubai Mall, а также занимается гостиничным бизнесом.

Загрузка её отелей до войны составляла 83%. Во время конфликта показатель падал до 20-25%. Сейчас он восстановился примерно до 60%.

[Мохамед Алаббар, основатель и председатель Emaar]:

«Мы очень довольны загрузкой в 60%. По крайней мере, наши отели работают. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы ещё не вернёмся к 80%, но в течение следующих 12 месяцев постепенно вернёмся к нормальному уровню».

Война нарушила авиасообщение и туристические потоки через страны Персидского залива. По оценке Tourism Economics, международные поездки на Ближний Восток, в Северную Африку и Южную Азию в этом году сократятся на 14%.

В этом году Алаббар также ожидает снижения цен на недвижимость Дубая примерно на 5%. Отдельные девелоперы могут снизить цены ещё больше из-за проблем с ликвидностью.

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[Мохамед Алаббар, основатель и председатель Emaar]:

«Люди, конечно, хотят хороших скидок. Думаю, путешественники из стран Персидского залива немного обеспокоились. Европейцы тоже немного обеспокоились. Но это нормально».

Между тем, данные авиационного сектора показывают, что туристические потоки восстанавливаются. Авиакомпания Emirates уже увеличила объём перевозок до 93% довоенного уровня. В этом году аэропорт Дубая рассчитывает обслужить около 70 миллионов пассажиров.

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