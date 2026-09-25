В Великобритании впервые создали гигантский цветочный ковёр

Гигантский цветочный ковёр украсил площадь Сентенери-сквер в Брадфорде на севере Англии. Композицию собирали десятки волонтёров. Её..

Гигантский цветочный ковёр украсил площадь Сентенери-сквер в Брадфорде на севере Англии. Композицию собирали десятки волонтёров. Её ширина – 29 метров.

На работу ушло восемь часов. Сорок человек выкладывали соцветия георгинов по заранее размеченному рисунку. Цветы, кстати, привезли из Бельгии. Их собрали непосредственно перед началом мероприятия. В целом на создание цветочного ковра ушло более 300 000 георгинов.

Автор дизайна – местный художник Шираз Али. Он вдохновлялся текстильным наследием Брадфорда и культурным многообразием его жителей.

Этот проект стал первой британской версией мероприятия под названием «Цветочный ковёр», которое регулярно проводят в Бельгии с 70-х годов прошлого века.

Каждый вечер в течение часа композицию будут подсвечивать во время светозвукового шоу.

После выставки соцветия георгинов не выбросят: их отправят в компост, а потом используют для местных нужд.

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