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Трамп: пятерых подозреваемых возле базы ВВС США в Великобритании задержали

Трамп: пятерых подозреваемых возле базы ВВС США в Великобритании задержали

Полиция Великобритании задержала пятерых мужчин возле авиабазы RAF Fairford на юго-западе Англии. Их подозревают в подготовке..

Дата загрузки: 2026-09-28

Трамп: пятерых подозреваемых возле базы ВВС США в Великобритании задержали

Полиция Великобритании задержала пятерых мужчин возле авиабазы RAF Fairford на юго-западе Англии. Их подозревают в подготовке террористического акта и нарушении закона об использовании взрывчатых веществ.

Полиция получила сообщение около полуночи в воскресенье. Очевидец заметил три подозрительных автомобиля, которые, предположительно, направлялись к авиабазе. После этого к месту прибыли вооружённые сотрудники полиции и задержали пятерых мужчин.

В районе происшествия объявили чрезвычайную ситуацию. Жителей близлежащей деревни Фэйрфорд ночью разбудили и попросили покинуть дома.

На место прибыло около 30 машин экстренных служб, включая полицейские автомобили, кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолёт.

RAF Fairford принадлежит британским ВВС, но используется американскими военными. Британское правительство разрешило США исапользовать базу для ударов по иранским ракетным объектам, с которых атаковали суда в Ормузском проливе.

В июле Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что любая база, используемая для таких ударов, может стать его законной целью.

Дональд Трамп заявил, что американские и британские власти уже знают подробности произошедшего.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы знаем о них всё, и очень скоро вы всё о них услышите. Мы их поймали».

Британские власти продолжают расследование. О возможном мотиве задержанных пока не сообщается.

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