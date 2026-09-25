Первый Bentley на электротяге представили в Лондоне

Первый электрический Bentley

Лондон, Великобритания

Bentley присоединилась к рынку полностью электрических автомобилей. Британская марка представила кроссовер Torcal на батареях. При этом характерный для бренда дизайн сохранился. Модель рассчитана на тех, кто готов отказаться от двигателя внутреннего сгорания, не отказываясь от привычного образа Bentley.

[Франк-Штеффен Валлизер, глава компании Bentley]:

«Мы хотели создать прежде всего Bentley во всём: в мастерстве, инженерии и дизайне. Но это должен быть современный автомобиль. Однако мы не собирались забывать о своих корнях. <…> Да, он электрический. Но прежде всего это Bentley».

Внешность Torcal заметно отличается от прежних моделей марки, но узнаваемые семейные черты присутствуют. Например, место решётки радиатора заняли ромбовидные световые элементы. По-прежнему прослеживается традиционное для Bentley внимание к деталям – это и роскошный экстерьер, и комфорт.

Ещё один бонус – имитация звучания двигателя V8. Её воспроизвели с помощью оркестровых литавр и барабанов. По мере разгона ритм ускоряется.

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Компания вложила почти полмиллиона долларов в свой завод в городе Кру на северо-западе Англии, чтобы запустить производство новой модели. Она будет дешевле остальных автомобилей марки. Цены стартуют от 230 000 долларов.

[Франк-Штеффен Валлизер, глава компании Bentley]:

«Это более доступный Bentley, но он определённо открывает новые рынки, новые возможности и привлекает новых клиентов. Мы рассчитываем расширить круг поклонников нашего бренда, однако не стремимся заменить нынешних покупателей».

По данным компании, интерес к электрическому Bentley проявляют покупатели из Европы, с Ближнего Востока и из тех штатов США, где активно распространяются электромобили. Рекламная кампания в Китае стартует в следующем году.

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