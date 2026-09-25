fb pixel
Телеканал NTD

В Чили ливни вызвали наводения

В Чили ливни вызвали наводения

Наводнения начались в центральных и южных районах Чили из-за сильных дождей, вызванных атмосферным фронтом. В регионах..

Дата загрузки: 2026-09-25

В Чили ливни вызвали наводения

Наводнения начались в центральных и южных районах Чили из-за сильных дождей, вызванных атмосферным фронтом.

В регионах Био-Био, Араукания, Лос-Риос и Лос-Лагос реки вышли из берегов, повреждены жилые дома.

[пострадавший]:
«Живность… куры – мы потеряли двух, но это не так уж много. И всё же это плохо: теряешь имущество, всё промокает, пропадает».

По данным спасателей, 16 местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира. Более 700 домов получили повреждения. Тысячи людей остаются без электричества.

[Оскар Астудильо, пожарный]:
«Сейчас идут сильные дожди в районе горного хребта Науэльбута. Все ручьи и реки сливаются воедино и устремляются сюда, в заболоченные низины; это оказывает серьёзное влияние на местность».

В городе Карауэ в Араукании жителям нескольких районов, расположенных у рек, было предписано эвакуироваться.

[пострадавшая]:
«Уровень воды поднимается очень быстро; река в Ла-Фаха тоже вышла из берегов. Все переживают, поскольку могут пострадать и другие дома».

В Био-Био объявлен «красный» уровень опасности.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...