В Чили ливни вызвали наводения

Наводнения начались в центральных и южных районах Чили из-за сильных дождей, вызванных атмосферным фронтом. В регионах..
Дата загрузки: 2026-09-25
Наводнения начались в центральных и южных районах Чили из-за сильных дождей, вызванных атмосферным фронтом.
В регионах Био-Био, Араукания, Лос-Риос и Лос-Лагос реки вышли из берегов, повреждены жилые дома.
[пострадавший]:
«Живность… куры – мы потеряли двух, но это не так уж много. И всё же это плохо: теряешь имущество, всё промокает, пропадает».
По данным спасателей, 16 местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира. Более 700 домов получили повреждения. Тысячи людей остаются без электричества.
[Оскар Астудильо, пожарный]:
«Сейчас идут сильные дожди в районе горного хребта Науэльбута. Все ручьи и реки сливаются воедино и устремляются сюда, в заболоченные низины; это оказывает серьёзное влияние на местность».
В городе Карауэ в Араукании жителям нескольких районов, расположенных у рек, было предписано эвакуироваться.
[пострадавшая]:
«Уровень воды поднимается очень быстро; река в Ла-Фаха тоже вышла из берегов. Все переживают, поскольку могут пострадать и другие дома».
В Био-Био объявлен «красный» уровень опасности.
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