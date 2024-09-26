В столице Эквадора объявили ЧС из-за сильных пожаров Столицу Эквадора окутало дымом. Здесь с 24 сентября полыхают пожары. Мэр Кито объявил чрезвычайную ситуацию. Пожар.. Дата загрузки: 2024-09-26

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Столицу Эквадора окутало дымом. Здесь с 24 сентября полыхают пожары. Мэр Кито объявил чрезвычайную ситуацию.

Пожар начался на севере столицы и распространился на несколько районов. СМИ сообщают, что огонь охватил три жилых дома. Власти эвакуировали более 100 семей. Известно, что пострадали двое пожарных и четверо местных жителей, включая двух несовершеннолетних.

[Пабель Муньос, мэр Кито]:

«У нас не менее пяти очагов возгорания. С огнём борются пять команд. Сейчас важно другое: если вам не нужно эвакуироваться, если для вас это не срочно, пожалуйста, оставайтесь там, где вы есть, чтобы пожарные и автоцистерны могли свободно передвигаться по городу».

На тушение огня и помощь людям брошены 2000 пожарных, спасателей и военных. Однако местные жители говорят, что воды не хватает. Они уже сами носят её в вёдрах, чтобы помочь справиться с огнём.









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[жительница Кито]:

«Пожарные не могут работать, потому что у них нет средств. Я ищу автоцистерны. Многие мои близкие пожертвовали деньги, но нам не найти автоцистерн. Осталось только молиться, чтобы пожар прекратился, поскольку мы можем лишь носить вёдра с водой».

Власти подозревают, что пожары начались из-за поджогов. Обещают найти и наказать виновных. За информацию о злоумышленниках обещают вознаграждение.

Эквадор переживает сильнейшую за 60 лет засуху. В этом году сухой сезон здесь начался на два месяца раньше срока. Повсюду полыхают лесные пожары. В Кито с июня выгорело 2000 гектаров земли.

Кроме того, в стране начались отключения электроэнергии. Реки и водохранилища обмелели. Гидроэлектростанции не могут работать на полную мощность. Эквадор погрузился в энергетический кризис.