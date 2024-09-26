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В Тоскане продолжают искать бабушку с внуком, которых смыло наводнением

В Тоскане продолжают искать бабушку с внуком, которых смыло наводнением

В итальянской Тоскане продолжают искать двоих туристов – немку и её маленького внука. Во вторник их..

Дата загрузки: 2024-09-26

В Тоскане продолжают искать бабушку с внуком, которых смыло наводнением
В итальянской Тоскане продолжают искать двоих туристов – немку и её маленького внука. Во вторник их унесло потоком воды во время обрушившихся на регион наводнений.

[Джорджио Чаппеи, глава пожарного подразделения]:
«Доступ затрудняет огромное количество мусора, включая упавшие деревья».

Как сообщают итальянские СМИ, немецкая семья отдыхала в Монтекатини-Валь-ди-Чечине. После нескольких дней ливней река Стерца вышла из берегов, и их дом затопило.

Родителей и дедушку спасатели сняли с крыши дома. Бабушка и пятимесячный младенец пропали без вести.

В поиске задействуют всевозможные средства, включая собак и дроны.

[Джорджио Чаппеи, глава пожарного подразделения]:
«Мы также используем воздушные ресурсы, чтобы охватить большую зону поиска сверху, снижая риски для персонала. Есть ситуации с затруднённым доступом или работой вблизи водотока, что требует от нас большей осторожности».

В Тоскане такой непогоды не видели почти сто лет. Из-за ливней здесь также закрыли дороги. Сотни домов остались без электричества.
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