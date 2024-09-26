Рыбаки используют приложение для защиты залива Гуанабара от загрязнения

Вот такие следы разлива химических веществ можно увидеть в разных местах в заливе Гуанабара в штате..

Вот такие следы разлива химических веществ можно увидеть в разных местах в заливе Гуанабара в штате Рио-де-Жанейро. Это не нравится как защитникам природы, так и бразильским рыбакам.

[Александр Андерсон де Соза, рыбак и глава организации Rede Ahomar]:

«Причина этого – отсутствие надзора. Государственные органы недостаточно эффективно отслеживают эти проблемы».

Местные жители говорят, что из-за загрязнения в заливе стало меньше рыбы.

[Александр Андерсон де Соза, рыбак и глава организации Rede Ahomar]:

«Это наносит ущерб природе, и некоторые процессы необратимы. Загрязнены устья рек и воды возле мангровых лесов. Течения приносят грязь в охраняемые районы. Она также попадает в океан».

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Чтобы улучшить ситуацию, некоммерческие организации создали приложение для смартфонов под названием «Взгляд на Гуанабару». Его тестировали более двух лет.

Программу скачали уже 70 рыбаков. Заметив химические пятна на воде, они отправляют жалобу через приложение. При этом делают фотографии и сообщают координаты разлива.

Рыбаки пользуются приложением с конца июля.

[Александр Андерсон де Соза, рыбак и глава организации Rede Ahomar]:

«На следующий день и потом ещё через два дня мы обнаружили, что примерно треть находившихся здесь лодок ушли. Мы думаем, что их используют нелегально. От рыбаков мы узнали, что на некоторых верфях больше не загрязняют нефтью залив Гуанабара».

Пользователи отправили уже более 150 жалоб. 27 из них проверены и опубликованы, остальные пока анализируют. О проверенных жалобах сообщают властям. Кстати, приложение могут скачивать защитники природы или просто местные жители.

Между тем сотрудники института окружающей среды Рио-де-Жанейро говорят, что также периодически инспектируют залив и ищут места загрязнения.

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