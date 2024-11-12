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В Колумбии из-за наводнений объявили национальное бедствие

В Колумбии из-за наводнений объявили национальное бедствие

Это кадры из Колумбии. Из-за проливных дождей по всей стране начались наводнения. Власти объявили национальное бедствие...

Дата загрузки: 2024-11-12

В Колумбии из-за наводнений объявили национальное бедствие

Это кадры из Колумбии. Из-за проливных дождей по всей стране начались наводнения. Власти объявили национальное бедствие.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:
«Мы объявляем национальное бедствие на всей территории страны, поскольку изменчивость климата порождает непредсказуемые и необычные последствия и повышает уязвимость территорий».

Цель этого объявления – мобилизовать необходимые ресурсы, чтобы оказать помощь пострадавшим по всей стране и смягчить негативные последствия наводнений и засухи.

В департаменте Чоко начинают логистическую операцию по распределению комплектов первой помощи.

[Карлос Каррильо, глава нац. агентства по стихийным бедствиям]:
«Это предварительные данные, и я считаю важным это подчеркнуть. Например, в случае с Чоко речь идёт примерно о 30 000 семей, а в масштабах страны речь идёт более чем о сотнях тысяч пострадавших семей».

В Чоко от наводнений страдают 27 из 31 муниципалитета.

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