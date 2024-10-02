Знаменитый научный центр ЦЕРН отмечает 70-летие

Это ЦЕРН – обширный исследовательский центр на швейцарско-французской границе в Женеве. С воздуха он выглядит впечатляюще,..

Это ЦЕРН – обширный исследовательский центр на швейцарско-французской границе в Женеве. С воздуха он выглядит впечатляюще, но именно то, что происходит внутри, действительно оказало влияние на современный мир.

Последние 70 лет ЦЕРН оставался на передовой научных инноваций. И 1 октября, в свой 70-летний юбилей, он не проявляет признаков замедления.

Фундамент крупнейшей по размерам в мире лаборатории физики высоких энергий заложили 17 мая 1954 года.

[Арно Марсолье, представитель ЦЕРН]:

«Это крупнейшая лаборатория фундаментальных исследований и физики в мире, созданная 70 лет назад, в 1954 году, сразу после Второй мировой войны. Она объединила все страны Европы, чтобы раздвинуть границы знаний в области фундаментальной физики».

В наши дни ЦЕРН, вероятно, больше всего известен как место работы Большого адронного коллайдера. Эксперименты на нём в 2012 году помогли подтвердить существование бозона Хиггса – неделимой частицы, которая отвечает за механизм появления масс у некоторых других элементарных частиц. Десятилетиями ранее физик Питер Хиггс предсказал существование этой частицы, за что получил Нобелевскую премию.

Большой адронный коллайдер питает сеть магнитов в 27-километровой подземной петле. Внутри ускоряют и сталкивают частицы на скорости, приближающейся к скорости света.

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Затем тысячи учёных как непосредственно в центре, так и удалённо по всему миру изучают полученные данные и стремятся объяснить, как работает фундаментальная физика.

[Арно Марсолье, представитель ЦЕРН]:

«Это крупнейший коллайдер частиц в мире. Мы ускоряем протоны почти до скорости света, чтобы они сталкивались и создавали своего рода мини-взрывы. И при этом мы генерируем новые частицы. И самым важным открытием за последние годы стало открытие бозона Хиггса».

ЦЕРН утверждает, что столкновения внутри коллайдера генерируют температуры, которые более чем в 100 000 раз горячее, чем ядро ​​Солнца.

В будущем у ЦЕРН на горизонте два крупных проекта. Первый – проект High-Luminosity LHC. Его цель – увеличить количество столкновений.

Второй – «Будущий кольцевой коллайдер». По оценкам, он обойдётся более чем в 17 миллиардов долларов и начнёт работать к 2040 году.

ЦЕРН – это также место, где 35 лет назад родилась идея Всемирной паутины. Изначально британский учёный Тим Бернерс-Ли хотел помочь университетам и институтам обмениваться информацией. В 1993 году программное обеспечение, лежащее в основе сети, сделали достоянием общественности.

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