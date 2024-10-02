Ледники в Швейцарских Альпах в этом году стали таять быстрее. Гляциолог Маттиас Хусс показывает это на..

Таяние ледников в Швейцарских Альпах ускорилось в этом году

Ледники в Швейцарских Альпах в этом году стали таять быстрее. Гляциолог Маттиас Хусс показывает это на примере ледника Перс на востоке страны.

[Маттиас Хусс, глава службы GLAMOS]:

«За последние три недели мы потеряли вот столько льда. Три недели назад поверхность льда была здесь, а теперь здесь. Если посмотреть на измерение в годовом масштабе, то в октябре прошлого года поверхность льда была немного выше, чем кончик этой палки».

Ледник Алеч также сильно подтаял. В целом швейцарские ледники потеряли 2,5% объёма. Это самый высокий показатель за последние десять лет.

[Маттиас Хусс, глава службы GLAMOS]:

«Меня беспокоит, что, несмотря на идеальный для ледников год с обильной снежной зимой и довольно прохладной и дождливой весной, этого всё равно оказалось недостаточно».

Учёные связывают быстрое таяние с жарким затянувшимся летом.

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[Маттиас Хусс, глава службы GLAMOS]:

«Август был чрезвычайно тёплым, особенно в высоких горах. Например, на перевале Юнгфрауйох наблюдались рекордно высокие температуры. И это привело к таянию ледников, которое никогда не было таким сильным, как в этом году. Такого не было даже в экстремальную жару в 2003-м и 2022-м годах».

Таянию ледников в Альпах также способствовала пыль, принесённая ветром из Сахары. Потемневший лёд хуже отражает солнечные лучи и в итоге больше нагревается.

Более половины альпийских ледников находятся в Швейцарии. Если климат будет становиться жарче, то к 2100 году они могут потерять более 80% нынешнего объёма.

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