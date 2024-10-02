Копия испанского галеона XVII века пришвартовалась в Лондоне

На Темзе в центре Лондона бросил якорь испанский галеон, вооружённый до зубов. Правда, это всего лишь..
Дата загрузки: 2024-10-02
На Темзе в центре Лондона бросил якорь испанский галеон, вооружённый до зубов. Правда, это всего лишь копия грозного военно-торгового корабля XVI-XVIII веков. Сейчас галеон «Андалусия» – плавучий музей, который знакомит людей с историей испанского флота.
Испанский галеон на Темзе
Лондон, Великобритания
У Тауэрского моста в центре Лондона пришвартовался испанский военный корабль «Андалусия». В конце XVI века его грозный вид заставил бы поволноваться любого англичанина. Но с тех пор прошло более 400 лет, а это просто копия испанского галеона.
[Андреа Спатару, первый помощник капитана]:
«Это дань уважения тому времени. Мы здесь с миром и рады этому. Мы отдаём дань уважения Лондону».
Галеон «Андалусия» – точная реплика тех кораблей, которые бороздили Атлантический океан, доставляя невиданные богатства из Нового Света в Испанию. Его длина – 50 метров. Общая площадь парусов – 930 квадратных метров. Для строительства судна использовали в основном дуб, ироко и сосну.
Галеон построили в Испании. На это ушло 16 месяцев, но на исследования и подготовку проекта потребовались годы. На воду корабль спустили в 2009 году. Теперь «Андалусия» – это плавающий музей. Здесь можно посмотреть, как жили моряки, побывать в рубке капитана и спуститься в трюм.
Команда галеона даже в море старается не пользоваться современной навигацией.
[Андреа Спатару, первый помощник капитана]:
«У нас есть навигационные средства для безопасности. Но мы стараемся использовать старые способы навигации. Ходим под парусами, пользуемся бумажными картами и применяем знания из астрономии».
Многопалубные галеоны ходили по Атлантике более трёх столетий. Это были военные и торговые суда с артиллерийским вооружением. Корабль вмещал 1200 тонн груза и экипаж из 150 человек.
«Андалусия» уже покорила Атлантику и побывала в разных уголках мира. За 15 лет она прошла 130 000 километров. В Европе швартовалась в портах Франции, Нидерландов и Германии. Теперь пришла очередь Великобритании.
[Андреа Спатару, первый помощник капитана]:
«Идти по Темзе – нечто особенное для меня. Я знала, что мы придём сюда, и с нетерпением ждала этого дня. <…> Думаю, наш галеон первым прошёл под Тауэрским мостом и пришвартовался в самом сердце Лондона. Для нас большая честь – быть здесь».
«Андалусия» будет стоять в Лондоне до 6 октября.
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