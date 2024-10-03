Первый в мире сверхскоростной поезд отмечает 60-летие

Сотрудники железнодорожной компании JR Tokai, а также любители поездов собрались на станции в Токио. Здесь торжественно..

Сотрудники железнодорожной компании JR Tokai, а также любители поездов собрались на станции в Токио. Здесь торжественно отправляют в путь поезд. Церемония приурочена к 60-летию Токайдо-синкансэн – самой первой линия синкансэна и первой в мире высокоскоростной магистрали.

[Сюнсукэ Нива, президент JR Tokai]:

«Сегодня исполняется 60 лет со дня открытия. За последние 60 лет этим поездом воспользовалось около семи миллиардов пассажиров. Я хотел бы ещё раз выразить свою благодарность за это».

Линия Токайдо, которая соединяет Токио и Осаку, открылась как раз перед Олимпийскими играми в Токио 1964 года.

Несмотря на то, что строительство длилось всего пять с половиной лет, синкансэн достиг беспрецедентной на то время скорости в 210 километров в час. Сегодня, по словам главы компании, поезд ходит со скоростью 285 километров в час.

[Сюнсукэ Нива, президент JR Tokai]:

«Мы продолжим улучшать поезда синкансэн, которые будут удобнее, комфортнее и безопаснее, чем когда-либо. Поскольку стихийные бедствия становятся более разрушительными, наш приоритет – это обеспечение безопасной перевозки пассажиров».

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Линия перевезла 100-миллионного пассажира в 1967 году, миллиардного – в 1976-м.

[Дзюн Умэхара, эксперт по поездам]:

«Некоторые из тех, кто проектировал корпус синкансэн, были бывшими конструкторами истребителей. Благодаря их опыту, синкансэн обрёл обтекаемую форму, которая снижает лобовое сопротивление».

Так как линия Токайдо-синкансэн проходит через три крупнейшие агломерации в Японии, она считается наиболее загруженной.

[пассажир]:

«Внутри японских поездов синкансэн очень чисто и очень удобно. Они движутся на высокой скорости, это действительно удобный способ путешествий».

Между тем, JR Tokai уже разрабатывает тюо-синкансэн. Это будет первая линия магнитнолевитационной железной дороги, которая свяжет Токио, Нагою и Осаку. Как ожидается, по ней будут ходить самые быстрые поезда в мире, скорость которых будет достигать 500 километров в час.

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