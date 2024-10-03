Бразильский курорт Атафона медленно уходит под воду

Соня Феррейра приехала посмотреть на то, что осталось от её дома на бразильском курорте Атафона. Здесь..

Соня Феррейра приехала посмотреть на то, что осталось от её дома на бразильском курорте Атафона. Здесь уровень Атлантического океана продолжает подниматься, разрушая береговую линию и дома.

80-летняя пенсионерка говорит, что многие годы ей было слишком сложно приехать сюда снова, поскольку её не оставляла душевная боль.

[Соня Феррейра, жительница Бразилии]:

«Мне очень грустно это видеть. Я не приезжала, потому что это вернуло бы грустные воспоминания».

Атафона – лишь один из прибрежных городов Бразилии, которые столкнулись с быстрой эрозией береговой линии, вызванной изменением климата.

В этом районе разрушено около 500 домов, включая четырёхэтажное здание.

За последние 30 лет уровень океана здесь поднялся на 12 сантиметров. Так показал отчёт ООН под названием «Бурлящие моря в теплеющем мире».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эдуарду Бульос, морской географ]:

«Такие районы, как Атафона, которые страдают от постоянной и сильной береговой эрозии, по прогнозам, за 28 лет потеряют около 150 линейных метров прибрежных территорий».

Атафона – один из самых популярных морских курортов на северо-восточном побережье Бразилии.

Местные власти привозят песок из других мест, чтобы отвоевать у океана потерянные метры. Однако это очень дорогостоящий проект.

Что касается разрушенных домов, то их восстановить уже вряд ли удастся.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, уровень мирового океана поднимается быстрее, чем когда-либо. За последние 10 лет темпы выросли более чем в два раза.

Короткая ссылка на эту страницу: