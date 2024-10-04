Экс-министра Сингапура приговорили к 12 месяцам тюрьмы за коррупцию

В Сингапуре завершилось громкое дело о коррупции. Бывшего министра транспорта Субраманиама Исварана приговорили к 12 месяцам..

В Сингапуре завершилось громкое дело о коррупции. Бывшего министра транспорта Субраманиама Исварана приговорили к 12 месяцам тюремного заключения.

Незадолго до этого он признал себя виновным по четырём пунктам обвинения. Три касаются незаконного получения подарков, а также взяток на сумму 280 000 долларов США. Ещё одно обвинение касается создания препятствий правосудию.

Исварана арестовали в июле прошлого года. Потом выпустили под залог. В январе прокуратура предъявила ему 27 обвинений, связанных со взяточничеством и коррупцией. Исваран подал в отставку, но обвинения по-прежнему отвергал. Позже он признался, что получал деньги от крупного бизнесмена Он Бен Сена и подарки от директора местной компании.

Прокуратура требовала для него лишения свободы на срок от шести до семи месяцев. Суд вынес более суровый приговор.

Случай с министром потряс Сингапур, который позиционирует своё правительство, как свободное от коррупции. Город-государство постоянно входит в первую десятку наименее коррумпированных стран в мире. Он также занимает первое место по отсутствию коррупции в Азии.

Исваран стал первым за полвека министром, попавшим под следствие из-за взяточничества. Предыдущий такой случай произошёл в 1986 году, когда в коррупции заподозрили министра национального развития. Обвинения предъявить ему не успели, поскольку он наложил на себя руки.

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