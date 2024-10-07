В Гаити банда устроила жестокую расправу над мирными жителями

Гаитяне из города Пон-Сонде оплакивают гибель родственников. 4 октября в город ворвались бандиты, вооружённые автоматами, и устроили жестокую расправу над мирными жителями. Погибли не менее 70 человек, включая десять женщин и троих детей. Более 6000 жителей бежали в соседний город Сен-Марк. Это одно из самых смертоносных бандитских нападений в Гаити за последние годы.

[Фонис, жительница Пон-Сонде]:

«В некоторых районах стрельба началась в час ночи, в нашем свист пуль послышался в три часа. Через час мы ушли. Я добралась до сюда к восьми утра». [Розелин, жительница Пон-Сонде]:

«Они убивали людей, поджигали дома и машины и сожгли полицейский участок». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Бандиты сожгли 45 домов и более 30 транспортных средств. Ответственность на себя взяла банда «Гран Гриф». Её лидер Лаксон Элан заявил, что так отомстил гражданским за то, что они оставались пассивными в то время, как полиция и отряды самообороны убивали членов его банды.

После нападения бандитов 23 раненых доставили в больницу Сен-Марка. Пациентов посетил премьер-министр страны Гарри Кониль. После этого он сразу отправился с Объединённые Арабские Эмираты и Кению, чтобы попросить помощи в ликвидации банд в Гаити.

[Гарри Кониль, премьер-министр Гаити]:

«Одна из целей этой поездки – приехать в Кению и поговорить с президентом Уильямом Руто о том, чтобы ускорить развёртывание кенийских силовиков и поддержать нашу полицию».

Недавно Совет Безопасности ООН санкционировал работу многонациональной вооружённой миссии в Гаити ещё на год. Однако пока там находится только 400 кенийских полицейских, прибывших в июне. За это время они не добились значительных результатов. В целом Кения намерена направить в Гаити 1000 силовиков. Некоторые другие страны также обещали прислать помощь.

Бандиты много лет не дают гаитянам нормально жить, а в этом году ещё больше активизировались. Преступные группировки убивают, грабят и похищают людей, насилуют женщин и вербуют детей. Сейчас банды контролируют большую часть столицы страны.

Они также нападают на сельские районы, отбирают у фермеров их урожай и поля. Это привело к росту цен и дефициту продуктов. В результате пять миллионов человек – почти половина населения Гаити – не доедают. В столице Порт-о-Пренсе тысячи людей голодают.

Из-за насилия по всей стране 700 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. За первые девять месяцев этого года от рук бандитов погибли более 3600 мирных жителей.

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