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В Марилебонской ратуше в Лондоне за один день поженились 100 пар

В Марилебонской ратуше в Лондоне за один день поженились 100 пар

Марилебонская ратуша в Лондоне празднует своё 100-летие. В октябре 2011 года здесь поженились Пол Маккартни и..

Дата загрузки: 2024-10-08

В Марилебонской ратуше в Лондоне за один день поженились 100 пар

Марилебонская ратуша в Лондоне празднует своё 100-летие. В октябре 2011 года здесь поженились Пол Маккартни и американская бизнесвумен Нэнси Шевелл. В этой же ратуше в 69-м он взял в жёны Линду Истман. В мэрии поженилось ещё много других знаменитостей.

А за всё время существование ратуши клятвы верности произнесли здесь тысячи молодожёнов. В день её юбилея власти решили провести 100 свадебных церемоний.

[невеста]:
«Мои родители поженились здесь в 80-х».

[жених]:

«Просто изумительно стать частью этой истории: и 100-летний юбилей, и это красивое историческое здание».

Церемонии идут с 8 утра. Многие молодожёны даже не успели позавтракать. Хотят сделать это уже после того, как поженятся.

Кстати, за церемонию в этот праздничный день пары заплатили по 100 фунтов стерлингов, что намного меньше обычной цены. Возможно, поэтому регистратор Элисон Риммер решила снова поклясться в любви и верности своему мужу.

[Элисон Риммер, регистратор]:
«Весь день просто чудесный, и я не хочу пропустить всё самое интересное».

Теперь Элисон надо возвращаться к работе, ведь ещё десятки женихов и невест ждут очереди.

За час женится семь пар. За тем, чтобы всё проходило вовремя, следит специальный сотрудник.

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