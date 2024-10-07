Вот так выглядит то, что осталось от деревни Трусина после наводнения в Боснии и Герцеговине, которое..

Босния приходит в себя после смертоносных наводнений

Вот так выглядит то, что осталось от деревни Трусина после наводнения в Боснии и Герцеговине, которое произошло в результате проливных дождей. Оно стало самым смертоносным за много лет.

Эта местная жительница говорит, что всё было разрушено буквально за 10 минут.

[местная жительница]:

«Всё, что было в моём доме, мои консервы, все приборы, которые у нас были – всё исчезло, у нас даже нет документов, всё погребено под обломками, наводнение всё это унесло».

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Женщина также говорит, что у неё осталась только пенсия.

[местная жительница]:

«По крайней мере, мы не потеряли пенсию в 250 евро, которая у нас двоих».

По данным властей, в результате наводнения, обрушившегося на район Ябланица в 70 километрах к юго-западу от Сараево, погибло не менее 19 человек. Пропавших без вести продолжают искать.

В этом регионе за 6 часов выпало количество осадков, которое обычно выпадает за 3-4 месяца.

[местный житель]:

«Все, что создал мой отец и что я сделал после него, просто исчезло примерно за 30 минут. Тем не менее, я снова говорю, слава Богу, что у нас никто не погиб, и это самое главное. Жизнь продолжается!»

Экологи предупреждают, что в таком масштабе бедствия виновен в том числе человек. По их словам, ситуацию усугубили многие годы вырубки лесов и неконтролируемого строительства.

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