Босния приходит в себя после смертоносных наводнений

Вот так выглядит то, что осталось от деревни Трусина после наводнения в Боснии и Герцеговине, которое..
Дата загрузки: 2024-10-08
Вот так выглядит то, что осталось от деревни Трусина после наводнения в Боснии и Герцеговине, которое произошло в результате проливных дождей. Оно стало самым смертоносным за много лет.
Эта местная жительница говорит, что всё было разрушено буквально за 10 минут.
[местная жительница]:
«Всё, что было в моём доме, мои консервы, все приборы, которые у нас были – всё исчезло, у нас даже нет документов, всё погребено под обломками, наводнение всё это унесло».
Женщина также говорит, что у неё осталась только пенсия.
[местная жительница]:
«По крайней мере, мы не потеряли пенсию в 250 евро, которая у нас двоих».
По данным властей, в результате наводнения, обрушившегося на район Ябланица в 70 километрах к юго-западу от Сараево, погибло не менее 19 человек. Пропавших без вести продолжают искать.
В этом регионе за 6 часов выпало количество осадков, которое обычно выпадает за 3-4 месяца.
[местный житель]:
«Все, что создал мой отец и что я сделал после него, просто исчезло примерно за 30 минут. Тем не менее, я снова говорю, слава Богу, что у нас никто не погиб, и это самое главное. Жизнь продолжается!»
Экологи предупреждают, что в таком масштабе бедствия виновен в том числе человек. По их словам, ситуацию усугубили многие годы вырубки лесов и неконтролируемого строительства.
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