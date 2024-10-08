Редких жёлтых игуан на Галапагосских островах стало больше

На галапагосском острове Исабела успешно восстанавливается популяция редких жёлтых игуан. За полторы недели исследователи нашли в..

На галапагосском острове Исабела успешно восстанавливается популяция редких жёлтых игуан. За полторы недели исследователи нашли в южной части острова 288 рептилий – 117 самок и 171 самца.

Жёлтые игуаны почти вымерли в 70-х – 80-х годах прошлого века. Их врагами стали завезённые людьми собаки и козы. Собаки нападали на игуан, а козы съедали почти всю растительность, оставляя рептилий без пищи.

[Кристиан Севилья, сотрудник национального парка Галапагос]:

«Учитывая полученные цифры, мы оцениваем всю популяцию в 600-700 особей. Это намного больше, чем было в 70-х или 80-х годах».

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На Исабеле, чтобы исправить ситуацию, уничтожили диких коз. Кроме того, последние 30 лет сотрудники национального парка Галапагосских островов постоянно наблюдали за редкими рептилиями и проводили программу по их сохранению.

Жёлтая игуана – один из трёх видов сухопутных игуан на Галапагосах. Причём она не всегда полностью жёлтая. Её цвет может почти полностью меняться на коричневый. Такое случается, когда у игуаны мало еды. С приходом влажного сезона растений становится больше, рептилия больше ест, и жёлтый цвет возвращается.

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