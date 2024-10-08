Редких жёлтых игуан на Галапагосских островах стало больше

На галапагосском острове Исабела успешно восстанавливается популяция редких жёлтых игуан. За полторы недели исследователи нашли в..
Дата загрузки: 2024-10-09
На галапагосском острове Исабела успешно восстанавливается популяция редких жёлтых игуан. За полторы недели исследователи нашли в южной части острова 288 рептилий – 117 самок и 171 самца.
Жёлтые игуаны почти вымерли в 70-х – 80-х годах прошлого века. Их врагами стали завезённые людьми собаки и козы. Собаки нападали на игуан, а козы съедали почти всю растительность, оставляя рептилий без пищи.
[Кристиан Севилья, сотрудник национального парка Галапагос]:
«Учитывая полученные цифры, мы оцениваем всю популяцию в 600-700 особей. Это намного больше, чем было в 70-х или 80-х годах».
На Исабеле, чтобы исправить ситуацию, уничтожили диких коз. Кроме того, последние 30 лет сотрудники национального парка Галапагосских островов постоянно наблюдали за редкими рептилиями и проводили программу по их сохранению.
Жёлтая игуана – один из трёх видов сухопутных игуан на Галапагосах. Причём она не всегда полностью жёлтая. Её цвет может почти полностью меняться на коричневый. Такое случается, когда у игуаны мало еды. С приходом влажного сезона растений становится больше, рептилия больше ест, и жёлтый цвет возвращается.
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