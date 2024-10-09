Американка пытается спасти тысячи бродячих собак на острове Сайпан

Как и тысячи других собак, Тыква жила на улицах острова Сайпан, принадлежащего США. Потом попала в..

Как и тысячи других собак, Тыква жила на улицах острова Сайпан, принадлежащего США. Потом попала в городской приют, где её хотели усыпить – решили, что слишком больна. Но Тыкве повезло. Её забрала американская медсестра Лорен Кабрера.

Лорен приехала работать на Сайпан 12 лет назад. Вскоре поняла, что не может просто смотреть, как по острову бродят беспризорные собаки, и ничего не делать.

[Лорен Кабрера, глава Общества защиты животных на Сайпане]:

«У нас живёт примерно 42 000 человек и больше 21 000 собак – их просто огромное число».

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Бродячих собак здесь называют буни-догами, что означает «собаки джунглей». Это потомки животных, завезённых на остров американскими военными во время Второй мировой, а также – привезённых раньше, возможно, испанцами.

[Лорен Кабрера, глава Общества защиты животных на Сайпане]:

«Эти собаки чрезвычайно выносливы и умны. Не счесть, сколько раз я видела буни, которые ждали, когда погаснет красный свет, чтобы перейти дорогу, или ждали, когда остановится движение».

Помимо бродячих собак, на острове живут тысячи бездомных кошек. Лорен сотрудничает с местными властями, чтобы помочь животным. Она также основала зоозащитную организацию и участвует в других проектах.

Женщина подбирает больных и раненых животных, конечно, если те дадутся в руки, и старается им помочь. Главная проблема в том, что животных трудно куда-либо пристроить. При этом они продолжают размножаться. Постоянного ветеринара на острове нет, поэтому некому их стерилизовать. В итоге в приюте каждую неделю усыпляют от двадцати до сорока собак и кошек.

Лорен размещает видеоролики в социальных сетях и рассказывает о бедственном положении животных на Сайпане. Надеется, что так сможет собирать деньги на их лечение и стерилизацию.

Она также упорно ищет новых хозяев собакам. Но тут есть ещё одна проблема – отдалённость от материка. Доставить собаку в США очень сложно и дорого. Перевозка одного животного обойдётся в три-четыре тысячи долларов.

Но женщина не сдаётся. Она стала соучредителем волонтёрского проекта Boonie Flight. С его помощью удалось переправить в США 618 собак с островов Сайпан и Гуам.

Кроме того, Лорен сама взяла домой несколько буни-догов. Сейчас она планирует обучаться на ветеринара на материке. Потом вернётся на остров и будет работать по этой специальности.

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