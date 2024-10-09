Эта нелегальная золотая шахта в Гане – процветающий бизнес. Она обеспечивает средствами к существованию десятки шахтёров...

В Гане растёт нелегальная золотодобыча на фоне роста мировых цен на золото

Эта нелегальная золотая шахта в Гане – процветающий бизнес. Она обеспечивает средствами к существованию десятки шахтёров. Несмотря на то, что такая работа вредна для здоровья и загрязняет реки, всё больше жителей страны идут в эту сферу на фоне роста мировых цен на золото.

За первые семь месяцев этого года мелкие шахты Ганы добыли более 340 тонн. Это больше, чем за весь 2023 год. Около 40% общего объёма добычи золота в стране приходится на мелкие рудники. И до 80% из них не имеют лицензии.

[Крис Астон, представитель регулирующего органа Ганы]:

«Это отрасль, которая очень неформальна, и в неё легко вмешивается организованная преступность».

Банды заманивают шахтёров в долговую ловушку, предоставляя им деньги на оборудование. Удалённое расположение рудников также играет свою роль.

[Крис Астон, представитель регулирующего органа Ганы]:

«Там меньше государственного надзора, меньше патрулей. Расположение рудников удобно для организованных преступных группировок».

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На нелегальных рудниках многие шахтёры не надевают защитного снаряжения. Они чаще других страдают от лёгочных заболеваний, вдыхая пыль, содержащую свинец. Они также дышат парами ртути и азотной кислоты, которые используют для выщелачивания золота из осадка.

Кроме того, ежегодно десятки людей гибнут из-за обрушений в шахтах.

Вред, который шахты наносят природе, тоже ощутимый. Так, сегодня загрязнено 65% водоёмов Ганы. Кроме того, были уничтожены обширные площади плантаций какао и девственных лесов.

Президент Нана Акуфо-Аддо пришел к власти в 2017 году, пообещав принять меры по решению этой проблемы. С тех пор многих нелегальных шахтёров арестовали.

Но в последние недели на улицы городов выходили протестующие, обвиняя правительство в неспособности решить проблему загрязнения рек.

[протестующий]:

«Все наши водоёмы загрязнены. Как долго мы должны сидеть и смотреть, как все эти политики делают с нами такое? Нет, мы не можем. Они говорят, что вода – это жизнь. Но наши водоёмы загрязнены, как мы можем жить долго?»

Сменяющие друг друга правительства годами обещали решить эту проблему, но не добились особого прогресса. Многие считают, что политики получают выгоду от этой отрасли, поэтому не спешат что-то менять.

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