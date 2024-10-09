Нобелевскую премию по физике вручат пионерам машинного обучения

Американский учёный Джон Хопфилд и британско-канадский учёный Джеффри Хинтон стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2024 года за открытия и изобретения, заложившие основу машинного обучения.

[Ханс Элегрен, секретарь Королевской академии наук]:

«Королевская Шведская академия наук сегодня приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду, Принстонский университет, США, и Джеффри Хинтону, Университет Торонто, Канада, за основополагающие открытия и изобретения, которые заложили основу для машинного обучения искусственных нейронных сетей».

Хинтон широко известен как крёстный отец искусственного интеллекта. Он попал в заголовки газет, когда в прошлом году ушёл с работы в крупной технологической компании, чтобы иметь возможность более свободно говорить об опасностях технологии, которую он создал. После новостей о присуждении награды он ещё раз об этом напомнил.

[Джеффри Хинтон, лауреат Нобелевской премии по физике]:

«Я надеюсь, что ИИ принесёт колоссальные выгоды, колоссальный рост производительности и лучшую жизнь всем. Я убеждён, что он сделает это в здравоохранении. Но меня беспокоит, что это также может привести к плохим вещам, и, в частности, когда мы получим что-то более умное, чем мы сами. Никто на самом деле не знает, сможем ли мы это контролировать».

91-летний Хопфилд – почётный профессор Принстонского университета – создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы закономерностей в данных.

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[Джон Хопфилд, лауреат Нобелевской премии по физике]:

«Как физик я очень переживаю из-за вещей, которые невозможно контролировать, которые я недостаточно хорошо понимаю, и когда непонятны пределы, до которых можно довести эту технологию. Вопрос в том, что ИИ и нейронные сети, которые появились из физики и компьютерной науки, теперь кажутся абсолютными чудесами. Но мы не понимаем, как это работает».

Премия включает денежную награду в размере 11 миллионов шведских крон. Это миллион 100 тысяч долларов США. Её разделят между двумя лауреатами.

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