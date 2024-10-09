Феерическое представление разыгралось в небе над финской Лапландией. Его словно накрыло огромным занавесом в виде северного..

Небо над финской Лапландией на всю ночь озарило северное сияние

Феерическое представление разыгралось в небе над финской Лапландией. Его словно накрыло огромным занавесом в виде северного сияния.

Это атмосферное явление запечатлел фотограф из городка Соданкюля. При этом удалось заснять яркое красное свечение, которое бывает нечасто. Его можно было увидеть примерно в полночь по местному времени.

Полярное сияние началось сразу, как стемнело, и длилось до рассвета. Небо озарялось то зелёным, то красным. Внутри этого света постоянно происходило движение, создавая впечатление неторопливого завораживающего танца.

Полярное сияние – это свечение верхних слоёв атмосферы над планетой. Оно возникает, когда магнитосфера взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

Чаще всего полярные сияния появляются весной и осенью. Свечение может длиться от нескольких десятков минут до нескольких дней. На его цвет влияют разные факторы, включая химический состав атмосферы и погодные условия.

В последнее время наблюдается высокая солнечная активность. Из-за неё чаще возникают и полярные сияния. По данным НАСА, новая сильная вспышка на солнце произошла 7 октября.

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