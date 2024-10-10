Эта парикмахерская в австралийском Брисбене создана для людей с сильно вьющимися волосами. Здесь с лёгкостью справятся..

В Брисбене появилась парикмахерская для людей с афроволосами

Эта парикмахерская в австралийском Брисбене создана для людей с сильно вьющимися волосами. Здесь с лёгкостью справятся даже с такими шевелюрами, как у африканцев.

Парикмахер-стилист Пэт специализируется на вьющихся волосах уже 13 лет. Выбор понятный, поскольку у неё самой такие волосы. Карьера Пэт начиналась в Бразилии. В прошлом году женщина переехала в Австралию.

[Пэт Дионицио, парикмахер-стилист]:

«Приехав сюда, я быстро нашла работу, поскольку здесь мало парикмахеров, которые умеют работать с нашим типом волос».

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В местных парикмахерских в основном не берут клиентов, у которых волосы с мелкими завитушками.

[Сэнди Чонг, член Австралийской ассоциации парикмахеров]:

«У некоторых парикмахеров просто нет практики, опыта и уверенности в себе, чтобы делать причёски на таких волосах».

Но некоторые салоны пытаются изменить, казалось бы, тупиковую ситуацию. Например, владельцы этого салона вложили тысячи долларов в обучение сотрудников. Теперь они могут работать с любыми волосами.

[Аланна Рид, директор парикмахерской]:

«У нас самих невьющиеся волосы. Поэтому, чтобы заслужить настоящее доверие клиентов, нам надо было каждый день работать с вьющимися волосами».

Для актрисы Перри Муни раньше поход в парикмахерскую был стрессом. Теперь всё изменилось.

[Перри Муни, актриса]:

«Я больше не боюсь, что парикмахер, работающий с моими волосами, скажет: «Я раньше с этим не сталкивалась. Не знаю, как с этим справиться!» Сидеть здесь и знать, что всё будет в порядке, – просто прекрасно».

Парикмахеры здесь делают всё то же, что и в обычных салонах – стригут, красят и создают красивые причёски.

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