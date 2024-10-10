Торнадо и штормовые нагоны: ураган «Милтон» ударил по Флориде В среду на штат Флорида обрушились торнадо, которые принёс ураган «Милтон». Национальная метеорологическая служба выпустила в.. Дата загрузки: 2024-10-10

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В среду на штат Флорида обрушились торнадо, которые принёс ураган «Милтон».

Национальная метеорологическая служба выпустила в общей сложности 133 предупреждения о смерчах. Сообщается как минимум о двоих погибших в доме престарелых, который оказался на пути стихии.

Ураган «Милтон» ударил по суше в районе побережья Мексиканского залива Флориды как шторм 3-й категории, принеся с собой сильные ветры, смертоносные штормовые нагоны и потенциальное наводнение на большей территории штата.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 205 километров в час, когда он ударил по побережью Сиеста-Ки во Флориде около девяти вечера в среду.









Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся

В округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды обнаружили тела погибших. Их точное количество пока не сообщают. По заявлению местных властей, сотни домов в регионе полностью разрушены.

Смертоносный штормовой нагон обрушился на большую часть побережья Мексиканского залива Флориды, включая густонаселенные города Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс.

«Милтон» пришёл почти сразу после недавнего урагана «Хелен», который разрушил прибрежные районы всего две недели назад. Учёные отмечают, что в условиях рекордно высоких температур океанской воды в этом году мощные ураганы стали более частыми и опасными.

Изначально урагану была присвоена пятая наивысшая категория. В СМИ писали, что он может достичь даже пока несуществовавшей шестой категории. Сейчас же, пройдя через Флориду, он ослаб до второй категории.

Впрочем, ожидается, что, когда «Милтон» пересечёт полуостров Флорида, он выйдет в Атлантику всё ещё с ураганной силой.