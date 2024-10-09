Спустя одиннадцать дней после того, как Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, военные объявили, что убили..

Израильская армия пока не может подтвердить смерть возможного преемника лидера «Хезболлы»

Спустя одиннадцать дней после того, как Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, военные объявили, что убили его преемника Хашема Сафиеддина. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:

«»Хезболла» – организация без главы. Насралла был ликвидирован, его преемник, вероятно, также был ликвидирован».

В то же время представитель израильских военных контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в телевизионном обращении, что Хашем Сафиеддин находился в разведывательном комплексе в Бейруте, по которому Израиль нанёс авиаудар на прошлой неделе, однако погиб ли он, пока неизвестно.

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:

«Мы можем подтвердить, что в результате удара пострадало более 50 террористов, среди которых было шесть старших командиров. Это тяжёлый моральный и оперативный удар для террористов «Хезболлы»».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких потенциальных преемников покойного лидера «Хезболлы», но не назвал их имён.

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Сафиеддин был двоюродным братом Насраллы. Как глава исполнительного совета «Хезболлы» он курировал политические дела группировки, а также заседал в Совете джихада, который управляет её военными операциями.

Сафиеддин не присутствовал на встрече «Хезболлы» 27 сентября в южных пригородах Бейрута, когда Израиль нанёс удар, убив Насраллу.

В последние недели боевые действия между Израилем и ливанской боевой группировкой резко обострились. Израильские военные совершили наземные атаки на базы «Хезболлы» на юге Ливана, а также продолжили авиаудары.

Во вторник Израиль также заявил, что группировка выпустила более 100 ракет через границу в направлении Хайфы и Галилеи.

А заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем сказал, что поддерживает усилия по обеспечению перемирия. Он сказал, что возможности группировки не пострадали, несмотря на удары со стороны Израиля.

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