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В ДР Конго хоронят десятки жертв страшного кораблекрушения

В ДР Конго хоронят десятки жертв страшного кораблекрушения

  В Гоме хоронят жертв кораблекрушения, которое потрясло ДР Конго неделю назад. Всего погибших в трагедии..

Дата загрузки: 2024-10-11

В ДР Конго хоронят десятки жертв страшного кораблекрушения
 

В Гоме хоронят жертв кораблекрушения, которое потрясло ДР Конго неделю назад.

Всего погибших в трагедии на озере Киву было не менее 78. Происшествие стало одной из самых смертоносных водных катастроф для этой африканской страны за последнее время.

Перегруженное судно перевернулось в 700 метрах от порта. По словам губернатора провинции Южное Киву, на лодке вместимостью 100 человек находилось около 500 пассажиров.

Многие люди обвиняют в случившемся власти.

[Шабани Джафет, активист]:
«У каждого судна есть ограничение по числу людей и весу груза, который оно может перевозить. Но государственные служащие, вместо того чтобы выполнять свою работу и следить за этим, сосредоточены только на налогообложении и коррупции».

На похороны приехали должностные лица провинций Северное и Южное Киву.

[Жан-Жак Пуруси, губернатор провинции Южное Киву]:
«Безответственность лидеров позволяет судну вместимостью 100 человек брать на борт 500 человек. Согласно этой мошеннической схеме, было больше незарегистрированных пассажиров, которые где-то дали взятку».

Авария возобновила дебаты о безопасности перевозок в регионе, где из-за внутреннего военного конфликта всё больше людей полагаются на водные пути передвижения. Чиновники пообещали провести расследования и строже следить за соблюдением правил водных перевозок.

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