Электромобили стали главной темой Парижского автосалона

Парижский автосалон – 90-й по счёту – стартовал во Франции. Вопреки тенденции последних лет здесь много..

Парижский автосалон – 90-й по счёту – стартовал во Франции. Вопреки тенденции последних лет здесь много участников. И большинство крупных производителей привезли новые электромобили.

Renault представляет компактный кроссовер 4 E-Tech Electric. Это современная версия популярной модели прошлого века. Ещё одна новинка – хетчбэк Renault R5.

Citroen демонстрирует сразу четыре новые модели: два седана C4, концептуальный внедорожник C5 и новый электрический квадрацикл Ami.

Поддержать французских производителей приехал Эмманюэль Макрон. Он даже посидел за рулём нового Peugeot. Президент Франции, пользуясь случаем, высказался в защиту недавнего решения Еврокомиссии повысить пошлины на электромобили из Китая.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Сейчас трудное время, потому что европейский рынок сокращается и в то же время Китай становится очень сильным конкурентом. <…> Если определённые производители в Китае получают госсубсидии, нам надо вводить пошлины, чтобы это компенсировать. В противном случае игра станет несправедливой».

BMW привезла в Париж новый электрический седан из семейства Neue Klasse. Здесь же дебютируют две модели Mini на батарейках – хетчбэк и пятидверный кроссовер. Mini Cooper разгоняется до ста километров в час за 5,9 секунды, а «заряженный» Aceman – за 6,4 секунды. Поучаствовать в презентации Mini пригласили французскую актрису Жюльет Бинош.

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На автосалоне побывала ещё одна звезда – бывший французский футболист Эрик Кантона. Он представляет новый Ford Capri – перелицованную версию культового автомобиля, сходившего с конвейера с 69-го по 86-й год.

На стенде Audi – новый электрический спортбэк Q6 E-Tron. А чешская Skoda привезла внедорожник Elroq с электрическим силовым агрегатом.

Южнокорейская компания Kia после перерыва вернулась на Парижский автосалон, чтобы представить новый электрический внедорожник EV3.

Китайский автопроизводитель XPeng показал электрический седан P7+.

Cadillac привёз компактный электрический внедорожник Lyriq с запасом хода 480 километров.

[Джейк Гроувз, сотрудник журнала Car Magazine]:

«Похоже, что автосалон не умер. Что это значит? То, что его «смерть» сильно преувеличена, но он пережил чрезвычайно сложный период. Думаю, он должен продолжать меняться и развиваться».

Парижский автосалон продлится до 20 октября. Его проводят раз в два года.

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