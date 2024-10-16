Эти два детёныша, брат и сестра, родились 15 августа, став настоящими местными звёздами. В течение многих..

Панд в Гонконге стало в три раза больше

Эти два детёныша, брат и сестра, родились 15 августа, став настоящими местными звёздами. В течение многих лет в Гонконге были всего две большие панды, и они не давали потомства. И только в конце лета в Ocean Park произошло неожиданное пополнение. Это первые панды, родившиеся в автономном регионе КНР.

Мать детёнышей Ин Ин и её партнер Ле Ле – вторая пара панд, которую Китай подарил Гонконгу. Они прибыли сюда в 2007 году. В итоге 19-летняя самка стала самой старой в мире пандой, которая впервые родила детёнышей.

[Говард Чак, представитель Ocean Park]:

«Как видите, это старшая сестра. Сегодня ей и её младшему брату исполнилось два месяца, 60 дней. Мы слышим, что у неё сильный голос. Все её четыре конечности окрепли, и она начала ползать».

Смотрительница панд говорит, что пока детёнышей различить сложно. Но всё-таки некоторые отличия есть: у самки более тёмная шерсть, а у самца темнее круги вокруг глаз.

[Элке У, смотрительница]:

«Я думала, что рождение вызовет у меня много эмоций, что я буду плакать. Но на самом деле, после того как Ин Ин родила, я просто поняла, что у меня нет времени на эмоции, потому что нужно сосредоточиться на заботе о детёнышах и маме».

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Другая смотрительница уже заметила различия в характерах детёнышей.

[Мэнди Ян, смотрительница]:

«У старшей сестры более мягкий и тихий характер, а её младший брат издаёт более мальчишеские звуки. У него более грубый характер».

У детёнышей пока нет имён, но в социальных сетях их называют «старшая сестра» и «младший брат».

Между тем, Китай недавно отправил в Гонконг ещё двух взрослых панд. Ань Ань и Ке Ке. 5-летние самец и самка прибыли в аэропорт города 26 сентября.

Но два детёныша ещё слишком малы, чтобы встретиться с публикой, а два новых взрослых питомца пока на карантине.

Большие панды встречаются только на юго-западе Китая. Их популяция находится под угрозой. Эти животные стали неофициальным национальным талисманом, а программа Китая по сдаче больших панд в аренду зарубежным зоопаркам давно известна как инструмент мягкой дипломатии Пекина.

Но уход за пандами в неволе – дорогое удовольствие. Так, зоопарк в Финляндии недавно решил вернуть Пекину двух панд более чем на восемь лет раньше срока. Их содержание обходилось зоопарку слишком дорого.

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