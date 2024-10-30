Евросоюз окончательно одобрил пошлины на китайские электромобили

В Евросоюзе вступают в силу пошлины на китайские электромобили. Блок принял окончательное решение после неудавшихся переговоров..

В Евросоюзе вступают в силу пошлины на китайские электромобили. Блок принял окончательное решение после неудавшихся переговоров с Пекином. Тарифы варьируются от 17% для авто BYD до 35,3% для SAIC. Для электромобилей Tesla, которые импортируют из Китая, будет действовать отдельная пошлина в 7,8%.

Кроме того, стандартный импортный сбор составляет 10%. Таким образом, общий тариф на некоторые авто будет превышать 45%.

Тарифы вводят по результатам расследования. Оно выявило, что китайские производители получают субсидии от государства, включая специальные кредиты и дешёвые материалы. Это позволяет им устанавливать несправедливо низкие цены на свою продукцию, подрывая мировой рынок и приводя к разорению конкурентов.

США и Канада уже ввели соответствующие пошлины, которые более чем в два раза превышают европейские. В Брюсселе говорят, что, если бы здесь не приняли никаких мер, то миллионы китайских электромобилей перенаправили бы на европейские рынки.

Китайская торговая палата в ЕС выразила глубокое разочарование по поводу тарифов, назвав их «несправедливыми». Ранее, в ответ на пошлины, Китай начал расследование в отношении бренди, молочных продуктов и свинины из ЕС. Он также подал жалобу во Всемирную торговую организацию.

При этом некоторые государства-члены ЕС также недовольны пошлинами. Так, Германия опасается, что её крупные автопроизводители могут столкнуться с ответными мерами. Министерство экономики страны призвало к дальнейшим переговорам для снижения торговой напряжённости и защиты промышленности ЕС.

Европейские автопроизводители сталкиваются с наплывом более дешёвых электромобилей из Китая, которые сейчас занимают 8% рынка ЕС. В 2019 году их доля составляла менее одного процента.

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К 2025 году этот показатель может достичь 15%. При этом цены на китайские автомобили обычно на 20% ниже, чем на авто европейского производства.

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