В Мексике снова убили мэра, уже второго в этом месяце. Возле своего дома нападению подвергся глава..

В Мексике убили уже второго мэра за этот октябрь

В Мексике снова убили мэра, уже второго в этом месяце. Возле своего дома нападению подвергся глава администрации города Канделария-Локсича на юго-западе страны. Местные жители говорят, что Роман Руис Бохоркес честно выполнял свои обязанности и старался сделать город лучше.

[Тересо Эрнандес, местный житель]:

«Нам грустно. Я узнал об этом рано утром. Мы все прочитали об этом в социальных сетях. Мне стало грустно; я стал думать, почему это произошло. У нас был мэр, который всем помогал, он отремонтировал улицу. Раньше у нас не было улицы у парка, теперь она выглядит красиво».

Губернатор штата Оахака объявил, что прокуратура расследует преступление, и что оно не останется безнаказанным.

Это уже второе убийство мексиканского мэра в октябре. Несколько дней назад убили главу города Чильпансинго Алехандро Аркоса. Это произошло всего через шесть дней после его вступления в должность.

Чильпансинго – столица штата Герреро на юге Мексики, где процветает преступность. За три дня до убийства Аркоса там также застрелили нового секретаря городского правительства.

Всего же в преддверии недавних выборов в штате убили шестерых кандидатов.

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При этом страдают не только эти штаты. По всей Мексике, по данным на июнь, за год было убито более 60 политических деятелей. То есть эта избирательная кампания стала самой кровавой в истории страны.

Недавно вступившая в должность президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала бороться с бандами. Она объявила, что разработала план, который поможет остановить преступления.

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