ООН: страны на юге Африки переживают худший продовольственный кризис за десятилетия

Миллионы людей на юге Африки уже недоедают, а теперь из-за рекордной засухи им грозит голод. Всемирная..

Миллионы людей на юге Африки уже недоедают, а теперь из-за рекордной засухи им грозит голод. Всемирная продовольственная программа ООН называет эту ситуацию худшим продовольственным кризисом за последние десятилетия. При этом она заявляет, что, возможно, не сможет в полной мере оказывать гуманитарную помощь, поскольку финансирования не хватает.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«Небывалая засуха вызвала самый серьёзный продовольственный кризис за всю историю и унесла жизни более 27 миллионов человек по всему региону. Примерно 21 миллион детей на юге Африки страдает от недоедания».

Представители гуманитарных организаций говорят, что в этом году засуха стала самой сильной за последние 100 лет. В итоге большая часть урожая погибла. Пять стран – Лесото, Малави, Намибия, Замбия и Зимбабве – объявили о национальном бедствии и попросили международное сообщество о гуманитарной помощи. В Анголе и Мозамбике тоже тяжёлая ситуация.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«Октябрь на юге Африки открывает начало неурожайного сезона. Ожидается, что каждый месяц будет хуже предыдущего, вплоть до марта и апреля следующего года, когда начнётся сбор урожая».

ВПП ООН планирует оказывать продовольственную, а в некоторых случаях и денежную помощь в семи пострадавших странах. Она рассчитывает охватить более 6,5 миллиона человек.

Голод угрожает и людям в Западной и Центральной Африке. По данным Красного Креста, в Нигере, Чаде, Камеруне и Нигерии в ближайшие месяцы будут остро нуждаться в продуктах питания более шести миллионов человек. При этом в медицинские центры организации поступает всё больше детей, страдающих от голода. Так, в Нигерии за последний год число таких пациентов увеличилось на 24%.

Между тем ВПП ООН заявляет, что просила у доноров примерно 370 миллионов долларов, но пока получила только пятую часть необходимой суммы.

Короткая ссылка на эту страницу: