Следственный комитет России показал видеозапись с лодкой, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море...

СК РФ показал лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море

Следственный комитет России показал видеозапись с лодкой, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море. Он отправился в путешествие с родственниками. Они погибли.

Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племянник вышли в море 9 августа. Они выдвинулись от мыса Перовского в Хабаровском крае и направились в сторону города Оха на острове Сахалин. Вскоре связь с ними пропала. Известно, что туристы попали в шторм и сбились с курса. Потом у них сломался мотор, а затем и весло.

Поисковая операция не дала результатов. Лодку случайно нашли рыбаки. Заметили её 14 октября у побережья Камчатки. На лодке находился выживший Михаил и тела его двоих погибших родственников.

У путешественников были запасы еды на две недели. Первым от переохлаждения и обезвоживания умер подросток, потом – его 49-летний отец. Выжил только 46-летний Михаил. Он потерял 50 килограммов веса. Мужчину доставили в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии.

Лодка провела в море 67 дней и проплыла 1000 километров. СК России возбудил уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Короткая ссылка на эту страницу: