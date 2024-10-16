В Боснии хоронят жертв наводнения

В городе Ябланица на юге Боснии и Герцеговины хоронят жертв недавнего наводнения. Здесь 19 гробов. [жительница..

В городе Ябланица на юге Боснии и Герцеговины хоронят жертв недавнего наводнения. Здесь 19 гробов.

[жительница Ябланицы]:

«Наводнение принесло мужчину к нашему дому, он был ещё жив. Мы занесли его в дом и попытались ему помочь. Но он умер».

Наводнения и оползни обрушились на центральную и южную Боснию и разрушили целые деревни. В Ябланице жертв больше всего. В целом же погибших по стране – 26.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Семир Яхич, священнослужитель]:

«Тяжело находиться здесь сегодня в любом качестве. Я здесь сегодня как имам общины Донья Ябланица, но прежде всего как сосед этих людей. У нас общая судьба – то, что произошло той ночью, также случилось со мной и моей семьей. Этим жертвам не повезло. У них не было ни возможности, ни времени спастись от наводнения».

Стихийное бедствие нанесло бедной балканской стане огромный ущерб. Серьёзно повреждена ключевая транспортная инфраструктура, соединяющая центральную и южную Боснию. Затоплены дома и магазины. Также погибло много голов домашнего скота.

Короткая ссылка на эту страницу: