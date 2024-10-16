Венесуэла признала огненный ритуал культурным наследием Сотни мужчин танцуют вокруг пламени под барабанный бой в горах центральной Венесуэлы. Они также ходят босиком.. Дата загрузки: 2024-10-16

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Сотни мужчин танцуют вокруг пламени под барабанный бой в горах центральной Венесуэлы. Они также ходят босиком по тлеющим углям.

Ещё более смелые бьют себя горящими дровами, в то время как другие выливают на спины расплавленный воск. А в близлежащей реке проводят ритуал очищения в воде.

Праздник проходит в городе Кибайо примерно в 300 километрах к западу от Каракаса.

Недавно власти Венесуэлы признали так называемый огненный танец частью культурного наследия страны.









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На церемонии отдают дань уважения предкам коренных жителей Венесуэлы, которые проводили такие ритуалы.

[Ричард Перес, организатор танца огня]:

«Мы отдаём дань уважения нашим предкам-аборигенам, которые проводили этот ритуал не только ради дождя, но и ради урожая, наполняя себя светом свечи, которая была для них богом солнца, поэтому они ходили по этим углям, чтобы напитаться богом солнца, чтобы сражаться против белого человека».

Сегодня этот религиозный танец чтит богиню Марию Лионсу, поклоняться которой начали на заре XX века. Богиня природы, любви, мира и гармонии изображена верхом на тапире. Она символизирует плодородие. Эта традиция объединила коренные, католические и африканские верования.