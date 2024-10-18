Автобус с японскими туристами разбился в Турции

В Турции разбился автобус с японскими туристами. Пострадали 22 человека, один из них получил серьёзные травмы...
Дата загрузки: 2024-10-18
В Турции разбился автобус с японскими туристами. Пострадали 22 человека, один из них получил серьёзные травмы.
Пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, угрозы ничьей жизни нет.
Инцидент произошёл в утреннее время на трассе в центральной провинции Афьонкарахисар, примерно в 250 километрах к юго-западу от Анкары. Этот район называется Демирбель.
Туристы ехали из Измира в западной Турции в Каппадокию в центре страны. Каппадокия – популярное туристическое направление, и известна своим интересным ландшафтом вулканического происхождения и жилищами бронзового века.
Как сообщают турецкие СМИ, водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. При этом полиция начала расследование точных причин аварии.
Короткая ссылка на эту страницу: