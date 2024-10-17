Австралия хочет запретить соцсети для подростков

Федеральное правительство Австралии объявило, что планирует запретить подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями. Если план успешно..
Дата загрузки: 2024-10-18
Федеральное правительство Австралии объявило, что планирует запретить подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями. Если план успешно реализуют, то это будет первая страна мира, внедрившая подобный запрет.
Однако 14-летний Бен Киоко говорит, что этот шаг, который направлен на снижение рисков для психического и физического здоровья молодых людей, заставит его чувствовать себя гораздо более изолированным.
Бен называет себя аутистом. По его словам, ему и так «очень трудно общаться с другими».
[Бен Биоко, житель Австралии]:
«Я страдаю от проблемам психического здоровья, таких как тревожность и депрессия. Я думаю, что это усугубит их ещё больше и может действительно повлиять на мою жизнь в долгосрочной перспективе».
Согласно опросам, около 97% австралийских подростков используют социальные сети в среднем на четырёх платформах. То есть они среди самых активных пользователей в мире.
В сентябре премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что его правительство протестирует новое правило, чтобы определить допустимый возраст для использования социальных сетей. Порог хотят установить в пределах 14-16 лет.
Австралийские подростки говорят, что в соцсетях многие часто подвергаются травле.
[Лорен Сетон, жительница Австралии]:
«Люди чувствуют, что могут быть более уверенными в социальных сетях, потому что они за экраном. Но это также развязывает руки хулиганам. И это нехорошо».
Некоторые подростки говорят, что вместо запрета можно просто ограничить публикации и комментарии для детей младше 16 лет.
По данным опроса 2024 года, почти две трети австралийских родителей подростков сообщили о том, что беспокоятся по поводу использования социальных сетей их детьми.
Пока ни одна страна не смогла успешно внедрить запрет исходя из возраста пользователей.
Подобные инициативы рассматривают Франция и Великобритания, а также некоторые штаты США.
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