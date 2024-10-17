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Австралия хочет запретить соцсети для подростков

Австралия хочет запретить соцсети для подростков

Федеральное правительство Австралии объявило, что планирует запретить подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями. Если план успешно..

Дата загрузки: 2024-10-18

Австралия хочет запретить соцсети для подростков

Федеральное правительство Австралии объявило, что планирует запретить подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями. Если план успешно реализуют, то это будет первая страна мира, внедрившая подобный запрет.

Однако 14-летний Бен Киоко говорит, что этот шаг, который направлен на снижение рисков для психического и физического здоровья молодых людей, заставит его чувствовать себя гораздо более изолированным.

Бен называет себя аутистом. По его словам, ему и так «очень трудно общаться с другими».

[Бен Биоко, житель Австралии]:
«Я страдаю от проблемам психического здоровья, таких как тревожность и депрессия. Я думаю, что это усугубит их ещё больше и может действительно повлиять на мою жизнь в долгосрочной перспективе».

Согласно опросам, около 97% австралийских подростков используют социальные сети в среднем на четырёх платформах. То есть они среди самых активных пользователей в мире.

В сентябре премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что его правительство протестирует новое правило, чтобы определить допустимый возраст для использования социальных сетей. Порог хотят установить в пределах 14-16 лет.

Австралийские подростки говорят, что в соцсетях многие часто подвергаются травле.

[Лорен Сетон, жительница Австралии]:
«Люди чувствуют, что могут быть более уверенными в социальных сетях, потому что они за экраном. Но это также развязывает руки хулиганам. И это нехорошо».

Некоторые подростки говорят, что вместо запрета можно просто ограничить публикации и комментарии для детей младше 16 лет.

По данным опроса 2024 года, почти две трети австралийских родителей подростков сообщили о том, что беспокоятся по поводу использования социальных сетей их детьми.

Пока ни одна страна не смогла успешно внедрить запрет исходя из возраста пользователей.

Подобные инициативы рассматривают Франция и Великобритания, а также некоторые штаты США.

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