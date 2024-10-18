Израильская армия показала ликвидированного лидера ХАМАС Израильская армия показала видео с дрона, на котором, как утверждается, ликвидированный лидер ХАМАС Яхья Синвар. Ранее.. Дата загрузки: 2024-10-18

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Израильская армия показала видео с дрона, на котором, как утверждается, ликвидированный лидер ХАМАС Яхья Синвар. Ранее о его гибели объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Дрон, судя по всему, влетел в окно первого этажа разрушенного здания в секторе Газа. В задней части комнаты среди обломков можно увидеть покрытого пылью человека, сидящего в кресле. Он бросает в дрон какой-то металлический предмет. Однако промахивается.

Позже израильская полиция заявила, что опознала тело Синвара по образцам в базе данных. Командир ХАМАС провёл более двух десятилетий в израильской тюрьме, где ему несколько раз оказывали медицинскую помощь.

Яхья Синвар был главным в планировании нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Официальных комментариев от ХАМАС пока не поступало. Но источники в организации говорят, что его убили во время израильской операции в районе Таль-эль-Султан на юге Газы.









Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся

Израильские СМИ сообщили, что операция была обычным рейдом, и Синвара ликвидировали случайно. Военные говорят, что нет никаких признаков того, что в здании находились израильские заложники.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала известие об убийстве боевика.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Синвар был лидером террористической организации, террористической организации ХАМАС, и он, по сути, был вдохновителем событий 7 октября с убийствами, резнёй, изнасилованиями и похищениями. Поэтому его смерть, безусловно, значительно ослабляет ХАМАС».

А президент США Джо Байден заявил, что это происшествие вселило в него больше надежды относительно перспективы прекращения огня. Он поздравил Нетаньяху со смертью Синвара и добавил, что пришло время закончить войну и вернуть домой заложников.