Галапагосские черепахи встали на весы в Лондонском зоопарке

День взвешивания галапагосских черепах наступил в Лондонском зоопарке. Но поднимать тяжёлых рептилий никто не намерен. Медлительные..

День взвешивания галапагосских черепах наступил в Лондонском зоопарке. Но поднимать тяжёлых рептилий никто не намерен. Медлительные питомицы сами идут на весы, ориентируясь на цветные конусы. С их помощью смотрители указывают черепахам дорогу. Ну а в конце пути их ждёт любимое угощение – радиккьо, или итальянский цикорий.

В Лондонском зоопарке живут три галапагосские черепахи. Это сёстры Полли, Долли и Присцилла. Они родились в зоопарке Цюриха, а сюда приехали в 2009 году. Сейчас им по 29 лет. Прожить могут до 150.

Для рептилий сделали просторный вольер с водоёмами и такой же растительностью, как на Галапагосских островах. В новом доме они живут уже три года.

За здоровьем черепах постоянно следят. Взвешивание – часть этого наблюдения. Пока сёстры весят примерно по 120 килограммов каждая. В будущем их вес может достигнуть 300 килограммов или даже больше.

В Лондонском зоопарке черепах обучают самостоятельно вставать на весы, чтобы этот процесс был для них более естественным.

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